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Çatalca'da ormanlık alanda kenevir yetiştiren bir kişi tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul Çatalca'da ormanlık alanda kenevir yetiştirildiğinin belirlenmesi üzerine yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 5'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 ise kişi tutuklandı.

Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı Karacaköy Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı içerisinde bulunan Yalıköy Mahallesi ile Çilingoz Tabiat Parkı'nın arasında kalan ormanlık arazide yasadışı kenevir yetiştirildiği ardından satıldığı belirlenmiş ve operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında 1'i kadın 6 kişi gözaltına alınmıştı. Yapılan aramalarda ise, orman arazisi içerisinde 2 bin 120 kök kenevir ele geçirilirken, operasyonda ayrıca 946 bin lira, 357 dolar, 115 euro, 145 pound sterlin, 4 bilezik, 250 gram altın, 70 gram esrar, 50 gram esrar tohumu, 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 14 adet fişek, 2 adet av tüfeği bu tüfeklere ait 30 adet fişek ele geçirilmişti.

Jandarmada ifadeleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardandan mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden Z.A., B.A., E.S., R.İ., S.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.Ö, ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.