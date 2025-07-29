Çatalca\'da Şelalede Boğulma Olayı

İstanbul Çatalca'da, bir kişi serinlemek için girdiği Binkılıç Şelalesi'nde boğuldu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Çatalca Binkılıç Şelalesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle pikniğe giden Erol Yavuz (44), serinlemek için şelaleye girdi. Bir süre suda kalan Yavuz, dengesini kaybederek suya battı. Çevredekiler çıkartmaya çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine sağlık ve JAK ekipleri sevk edildi. Jandarma kurtarma ekipleri, yaptığı aramanın ardından adamın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Yavuz'un cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL