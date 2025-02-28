Çatı Katından Duman Yükseldi - Son Dakika
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Çatı Katından Duman Yükseldi

Elazığ'da bir apartmanın çatı katında sobadan çıkan dumanlar itfaiyeyi alarma geçirdi.

28.02.2025 17:10
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Çatı katından çıkan dumanlar itfaiyeyi alarma geçirdi

ELAZIĞ - Elazığ'da 4 katlı bir apartmanın çatı katından çıkan dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi. İki itfaiye aracı olay yerine sevk edilirken, dumanların sobadan kaynaklandığı anlaşıldı.

Olay, Nailbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanın çatı katından dumanlar yükseldiği ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Yangın ihtimaline karşı bölgeye 2 itfaiye aracı gönderildi. Olay yerine ulaşan ekipler, apartmanın çatı katında dumanların kaynağını araştırdı. Yapılan incelemeler sonucunda dumanların, çatı katında yakılan sobadan çıktığı anlaşıldı.

Çatı katında soba yakan şahsa gerekli uyarılar yapıldıktan sonra ekipler normale dönerek olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

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