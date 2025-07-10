Çatıdan Düşen Genç Yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da klima tamiri için çıktığı çatıdan dengesini kaybedip beton zemine düşen şahıs yaralandı.

Olay, Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi İmalat 4. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, klima tamiri için bir iş yerinin çatısına çıkan H.K.O. (27) dengesini kaybedip yaklaşık 3,5 metre yüksekten beton zemine düştü.

Yaralanan genç, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

H.K.O.'nun bel ve kaburgasında kırıkları olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ