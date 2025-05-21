Üzüm yaprağı toplarken çatıdan düştü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzüm yaprağı toplarken çatıdan düşen kadın yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Küme evleri mevkiindeki bir evde meydana geldi. Tek katlı evinin çatısına çıkarak üzüm yaprağı toplayan Emine D. dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Yaralı kadın ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.