Çaydanlıkla adam döven genç intihar etti
KAYSERİ - Kayseri'de bir kişiyi çaydanlıkla darp ettikten sonra tutuklanan 18 yaşındaki genç intihar etti.
Edinilen bilgiye göre bir şahsın çaydanlıkla bir kişiyi darp ettiği görüntüleri kendi sosyal medya hesabında paylaşması üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatılmış, yapılan çalışmalarda yakalanan şüpheli H.C.C. tutuklanarak cezaevine teslim edilmişti.
'Hırsızlık', 'Kasten Yaralama', 'Yağma', 'Zorla Alıkoyma', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' olmak üzere toplam 43 suç kaydı bulunan H.C.C.'nin intihar ettiği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çaydanlıkla Darp Eden Genç İntihar Etti - Son Dakika
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