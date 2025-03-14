Çaydanlıkla Doktoru Darp Eden Sanığa Tahliye - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çaydanlıkla Doktoru Darp Eden Sanığa Tahliye

Çaydanlıkla Doktoru Darp Eden Sanığa Tahliye

Adana'da, eşinin raporu için doktoru çaydanlıkla döven sanık, yargılama sürecinde tahliye edildi.

14.03.2025 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da eşine işe giriş için rapor almak isterken aile hekimi Can Cevher Gürler'i elektrikli çaydanlık ile döverek ağır yaraladığı iddiası ile 'kamu görevlisi tabibe karşı kasten silahla nitelikli yaralama, hakaret ve tehdit' suçlarından 15.5 yıla kadar hapsi istenen 49 yaşındaki Seracettin Demirel yargılandığı mahkemede ilk duruşmada tahliye edildi.

Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde oturan seyyar satıcı Seracettin Demirel, eşi Hori için işe giriş raporu vermediği gerekçesiyle 10 Eylül 2024'te Dumlupınar Sağlık Ocağı'na giderek aile hekimi Can Cevher Gürler ile tartıştı. Seracettin Demirel, tartışma sırasında iddianamede yer alan iddialara göre, "Benim bunu dövmem gerekiyor, bu kaşınıyor" dedikten sonra odada eline geçirdiği çelik çaydanlıkla Dr. Gürler'in kafasına ve vücudunun değişik yerlerine vurdu. Yine iddianamede yer alan bilgilere göre Demirel, Dr. Gürler'i ölümle tehdit ettikten sonra, "Sen bu raporu vermek zorundasın. 150 bin lira maaş alıyorsun, devlet seni buraya neden gönderdi bilmiyorum, terbiyesiz. Seni buradan göndereceğim" diyerek hakaret ve tehditte bulundu. Saldırı sonucu sol omzunda çıkık, kafatasında çatlak ve açık yaralar oluşan Dr. Gürler, Seyhan Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, evine yapılan baskında yakalanıp tutuklanan Seracettin Demirel hakkında Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Kamu görevlisi tabibe karşı kasten silahla nitelikli yaralama, kamu görevlisi tabibe karşı alenen hakaret, kamu görevlisi tabibe karşı tehdit" suçlarından açılan davaya başlandı. Duruşmaya, hakkında 'nitelikli yaralamadan' 9 yıl, 'hakaretten' 3 yıl 6 ay ve 'tehditten' 3 yıl olmak üzere toplam 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen tutuklu Seracettin Demirel ile müşteki Dr. Can Cevher Gürler ile sanığın avukatı ve Sağlık Bakanlığı avukatı katıldı.

Sanık Seracettin Demirel savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Eşinin iş başvurusu yapmak için aile hekimi Can Cevher Gürler'den sağlık raporu talebinde bulunduğunu, ancak doktorun rapor yerine başka evrak verdiğini iddia eden Demirel, "Biz bu evrakla İşkur'a gittik, memur bize bu evrakın değil raporun olması gerektiğini söyledi. Tekrar eşimle sağlık ocağına gittik. Eşim, iş başvurusu için yeniden rapor istedi. Doktor rapor vermeyince ben içeri girdim. Doktor rapor veremeyeceğini söyleyip oda içinde bulunan içinde sıcak su bulunan çaycıyı benim üzerime doğru attı. Ben de çaycıyı tutup doktorun üzerine attım. Çaycının doktora değip değmediğini hatırlamıyorum. Kendisine hakaret ve tehditte bulunmadım" diyerek tahliyesini istedi.

Dr. Can Cevher Gürler de sanıktan şikayetçi oldu. Sanık ile eşinin rapor için yanına geldiklerini belirten Gürler, nasıl darbedildiğini şöyle anlattı:

"Ben sanığın eşine işin sınıfının ne olduğunun tanımlanması için evrak vermiştim. Bu yüzden aramızda sorun çıktı. Olay günü de eşi yine benden iş başvurusunda bulunmak için rapor istedi. Ben kendisine raporu tanzim edebilmem için yine işin niteliğinin belirlenmesi gerektiğini söylediğim sırada sanık muayene odasına girdi. Rapor tanzim etmemi istedi. Tartışma çıktı. Bana vurdu, ben de müdahale ederek kendisini uzaklaştırdım. Daha sonra çaycının üst kısmını alarak benim baş kısmıma 2 defa vurdu, ben de müdahalede bulunmak için çaycının alt kısmını alıp üzerine doğru attım. Sonra odadaki sehpayı kaldırıp bana atmak istedi. Sanığın eşi ve sağlık ocağındakiler gelip araya girdi."

Daha sonra sanığın eşi Hori Demirel tanık olarak dinlendi. Hori Demirel, doktorun kendisine rapor vermeyeceğini söylemesi üzerine eşinin muayene odasına girdiğini belirterek, "Eşim ile doktor rapor yüzünden tartıştı. Doktor, eli ile eşime müdahalede bulunarak odadaki çaycıyı üzerine attı. Eşim de aynı çaycıyı doktorun üzerine attı" dedi.

Savcı, atılı suçun vasfı ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile kuvvetli suç şüphesi dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilip eksikliklerin tamamlanmasını talep etti.

Mahkeme hakimi, delillerin büyük oranda toplanmış olması ve tutuklulukta geçirdiği süreyi de göz önünde bulundurarak sanığın tahliyesine karar verdi. Hakim, tanıkların dinlenmesi ve Seyhan Devlet Hastanesi'nden Dr. Can Cevher Gürler ile ilgili tüm belge ve raporların mahkemeye gönderilmesinin istenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ADANA

Kaynak: İHA

Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, adana, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çaydanlıkla Doktoru Darp Eden Sanığa Tahliye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araçlara alkolmetre geliyor, Resmi Gazete’de yayımlandı Araçlara alkolmetre geliyor, Resmi Gazete'de yayımlandı
Fenerbahçe’nin elendiğini gören Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Senin ben ciğerini... Fenerbahçe'nin elendiğini gören Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Senin ben ciğerini...
Altın, haftanın son gününe rekor fiyatla başladı Altın, haftanın son gününe rekor fiyatla başladı
Fenerbahçe penaltılarla elendi, hakemin kararları maçın önüne geçti Fenerbahçe penaltılarla elendi, hakemin kararları maçın önüne geçti
308 suç kaydı, 108 yıl hapis cezası bulunan kadın böyle yakalandı 308 suç kaydı, 108 yıl hapis cezası bulunan kadın böyle yakalandı
Şinasi Yurtsever’in son doğum gününü kutladığı video yeniden hatırlandı: Bu sahne biter Şinasi Yurtsever'in son doğum gününü kutladığı video yeniden hatırlandı: Bu sahne biter
Akaryakıt fiyatlarına çifte zam geldi Akaryakıt fiyatlarına çifte zam geldi
En son 5 sene önce kullanmış Herkes Mert Hakan’ın atamadığı penaltıyı konuşuyor En son 5 sene önce kullanmış! Herkes Mert Hakan'ın atamadığı penaltıyı konuşuyor
Zafer Algöz’ün neden Şinasi Yurtseven paylaşımını sildiği ortaya çıktı Annesinin haberi yokmuş Zafer Algöz'ün neden Şinasi Yurtseven paylaşımını sildiği ortaya çıktı! Annesinin haberi yokmuş
Cenaze yolunda feci kaza 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti Cenaze yolunda feci kaza! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
CHP’li belediye başkanı yerini MHP’li isme bıraktı CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı
Mansur Yavaş: İmamoğlu’nun programına katılmayacağım, kimsenin yedeği değilim Mansur Yavaş: İmamoğlu'nun programına katılmayacağım, kimsenin yedeği değilim
Tarihe geçecek sıcaklık değişimi İstanbul’a bile kar göründü Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar göründü
Uçak havalimanında alev aldı Yolcular dakikalarca kurtarılmayı bekledi Uçak havalimanında alev aldı! Yolcular dakikalarca kurtarılmayı bekledi
Fenerbahçe, penaltılarda UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti Fenerbahçe, penaltılarda UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

08:18 Zafer Algöz’ün neden Şinasi Yurtseven paylaşımını sildiği ortaya çıktı Annesinin haberi yokmuş Zafer Algöz'ün neden Şinasi Yurtseven paylaşımını sildiği ortaya çıktı! Annesinin haberi yokmuş
08:05 CHP’li belediye başkanı yerini MHP’li isme bıraktı CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı
07:48 Tarihe geçecek sıcaklık değişimi İstanbul’a bile kar göründü Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar göründü
14:16 SPK açıkladı: Kripto piyasalarında yeni dönem resmen başladı SPK açıkladı: Kripto piyasalarında yeni dönem resmen başladı
14:11 Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
13:59 Yaşına bakmadan kuyumcuyu soymaya çalıştı İlginç anlar kamerada Yaşına bakmadan kuyumcuyu soymaya çalıştı! İlginç anlar kamerada
13:55 Beşiktaş’ta 5 futbolcu hariç herkes kapının önüne koyulacak Beşiktaş'ta 5 futbolcu hariç herkes kapının önüne koyulacak
13:47 Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu: Türkiye’den bir stadyum 2. sırada Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu: Türkiye'den bir stadyum 2. sırada
13:45 Tanyeli yaşam savaşı veriyor Durumu ağırlaştı Tanyeli yaşam savaşı veriyor! Durumu ağırlaştı
13:41 Doğuştan fanatik Adını ve soyadını duyan inanamıyor Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor
13:38 Süper Lig ekibinin yıldızı yönetimin tavrı sonrası ayrılık kararı aldı Süper Lig ekibinin yıldızı yönetimin tavrı sonrası ayrılık kararı aldı
13:21 “Son kabadayı“ Hasan Heybetli hayatını doğal nedenlerden kaybetmiş "Son kabadayı" Hasan Heybetli hayatını doğal nedenlerden kaybetmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 09:38:47. #7.13#
SON DAKİKA: Çaydanlıkla Doktoru Darp Eden Sanığa Tahliye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.