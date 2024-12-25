Çekle Dolandırıcılıktan Tutuklama

Diyarbakır'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bağlar ilçesinde, Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, hakkında "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Ş.Ç. yakalandı.
İlçede gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Ş.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Müdürlüğüne gönderildi. - DİYARBAKIR
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