Çekyat Altında Uyuşturucu Haplar Ele Geçirildi

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Çekyat altından binlerce uyuşturucu hap çıktı

AKSARAY - Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma, baskın yaptığı evdeki çekyatın altında 5 bin 322 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyon, Aksaray merkezde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri 2 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri isimleri ve adresleri belirlenen S.Ö. ve A.T. isimli 2 şahsı takibe aldı. Şahıslar üzerinde teknik ve fiziksel olarak 4 gün boyunca takip yapan jandarma ekipleri yeterli delil üzerine operasyon için düğmeye bastı. Bir eve yönelik yapılan operasyonda S.Ö. ve A.T. isimli şahıslar yakalanırken, evde yapılan aramada çekyat altında poşet içinde 5 bin 322 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.