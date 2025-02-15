Çelikhan'da Kar Yağışı Sürücüleri Zorladı

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Yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı sürücülere zor anla yaşatıyor.

Birkaç gündür Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı kar kalınlığı 40 santime kadar ulaştı. Kar yağışından dolayı Çelikhan-Adıyaman Karayolunda da ulaşımda zaman zaman aksamalar oldu. Karayolları ekiplerinin çalışmalar gerçekleştirdiği yolda kış lastiği takmadan yola çıkan bir çok sürücü zor anlar yaşadı. Kimi sürücü rampalarda araçlarına patinaj çektirerek çıkmaya çalışırken kimi sürücü ise araçlarını ittirdi. Yolda kalan bir çok sürücünün yardımına ise yine karayolları ekipleri yetişti. Mahsur kalan araçlar karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Bölgede yol temizleme çalışmaları devam ediyor.