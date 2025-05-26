Cenaze Krizi Adana'da Çözüldü - Son Dakika
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Cenaze Krizi Adana'da Çözüldü

Cenaze Krizi Adana\'da Çözüldü
26.05.2025 21:56
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Adana'da bir cenaze yanlış aileye teslim edildi, 130 km uzaklıktan geri getirildi.

Adana'da Özel Sezar Hospital Hastanesi'nde kaybolan cenazenin sırrı çözüldü. Hastanede morg görevlilerinin cenazeyi yanlış aileye teslim ettiği ortaya çıktı. Cenaze gönderildiği yaklaşık 130 kilometre uzaklıktaki Feke ilçesinden geri getirilerek aileye teslim edildi.

İddiaya göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde bulunan Özel Sezar Hospital Hastanesi'nde yaşandı. Bir haftadır tedavi gören 76 yaşındaki Dudu Kahveci saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti. Aile bireylerinden bazıları Kahveci'nin cenazesini teşhis etti. Daha sonra cenazeyi havayoluyla Edirne'ye götürmek için almaya gelen aile, hayatlarının şokunu yaşadı. Yaşlı kadının cenazesine hastanede ulaşılamadı. Bunun üzerine araştırma yapıldı.

Cenaze gönderildiği ilçeden geri getirildi

Ailenin dikkati nedeniyle yapılan çalışmada vefat eden Dudu Kahveci'nin cenazesinin karıştırılıp başka bir aileye verildiği ortaya çıktı. Yakınları vefat eden başka bir aileye verile Kahveci'nin cenazesinin şehre yaklaşık 130 kilometre uzaklıktaki Feke ilçesine gönderildiği belirlendi. Cenazeyi götürenler, ilçeden tekrar yola çıkarak naaşı hastaneye getirdi. Acılı aile bir kere daha cenazesini teşhis edip teslim aldı. Kahveci'nin cenazesi bu kez Adana Şehir Hastanesine morguna kaldırıldı. Yapılacak işlemlerin ardından cenazenin defin edileceği Edirne'ye götürüleceği bildirildi.

"Kendi çabalarımızla imkanlarımızla cenazemizi bulduk"

Kayınvalidesini kaybeden Haluk Yazıcoğlu, "Kendi çabalarımızla imkanlarımızla cenazemizi bulduk. Feke'ye götürüldüğünü öğrendik. Cenaze aracıyla 3,5 saat yol yapmışlar. Allah'tan bizim cenazemiz fethi kabir olmadan bulduk. Eğer bulamasaydık, fethi kabirden sonrası daha zordu. Kesinlikle hakim kararı alınması gerekiyordu. Bugün defnedilen cenazelerin hepsinin açılması gerekiyordu. Bu cenazeyi alan ve teslim edenin hatası yüzünden oldu bunlar. Biz zaten acımızı yaşıyoruz. Buraya geldik bir de cenazemizi bulamayınca şoke olduk. Bu olan komedi filmlerinde oluyor"dedi.

"Annemin cenazesini 4 saat sonra buldum"

Annesini kaybeden ve yaşadıklarını anlatan Arzu Yazıcıoğlu ise hastaneye tepki gösterdi. Annesinin cenazesinin kayıp olmasıyla şok yaşadığını aktaran Yazıcıoğul, "Sonuna kadar bu hastaneden şikayetçiyim. Bu başkasının da başına gelebilirdi. Ben annemin cenazesini 4 saat sonra buldum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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