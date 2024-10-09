Cenaze Namazında Tabuttan Ses Geldi - Son Dakika
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Cenaze Namazında Tabuttan Ses Geldi

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Fatih'te cenaze namazı öncesi tabuttan ses gelen 80 yaşındaki Halit Bayşu, hastanede hayatını kaybetti.

09.10.2024 18:13
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Fatih'te akıllara durgunluk veren olay: Cenaze namazında tabuttan ses geldi, cemaat şoka girdi

Ambulans ile hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti

İSTANBUL - Fatih'te akıllara durgunluk veren olayda, 80 yaşındaki Halit Bayşu'nun cenaze namazı kılınacağı esnada tabuttan sesler geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bayşu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, bugün öğle saatlerinde Fatih Ayvansaray Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 84 yaşında hayatını kaybettiği gerekçesiyle Halit Bayşu için Hacı İlyas Yatağan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Namaz öncesi yapılan hazırlıklar esnasında Bayşu'nun içinde olduğu tabuttan sesler üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede Bayşu'nun yaşadığını tespit etti. Bayşu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Halit Bayşu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Tabutu açtılar, nabzına baktılar. 'Bu adamın nabzı atıyor' dediler"

Olayı anlatan Rafet Kupa, "Camiye geldim. Cenaze namazı kılacaktım. Baktım orada polisler var. Tabutu açtılar, nabzına baktılar. 'Bu adamın nabzı atıyor' dediler. Herkes şaşırdı. Polis herkesi dışarı çıkardı. Bende biraz uzaklaştım ama her şeyi duydum. 'Hastaneye götürelim, başka bir çare yok' diye söylediler. Aldılar, hastaneye götürdüler. Öldü ve dirildi denildi. Bunlar saçma şeyler ama her insan için bir vakit vardır. Allah kimsenin canını vakti gelmeden almaz. Öldüğü düşünülmüş" dedi.

"Sağlık ekipleri tabutu açıp adamın kefenlerini çıkardılar, ambulansın içerisinde kalp masajı yapmaya başladılar"

Hayatını kaybedenin yakını Erdoğan Baysal, "Sabah selasını duyduk. Sevdiğimiz bir abimizdi. İyi bir aile dostumuzdu. Saat 12.15'te baktım buraya cenaze arabasıyla cenazesi geldi. Bende yakınlarına gelip baş sağlığı diledim. Adamı cenaze arabasından alıp musalla taşına koyduk. Arkamı döndüm, hamama gidene kadar dediler ki tabuttan ses geliyor. Bu sefer dedik tabuttan nasıl ses gelir. Bu adam öldü, yıkandı ve kefenlenip tabuta konuldu. Bu adamdan nasıl ses geliyor. Arayın o zaman ambulansı. Ambulans geldi. Sağlık ekipleri tabutu açıp adamın kefenlerini çıkardılar. Ambulansın içerisinde kalp masajı yapmaya başladılar. Sonra adamı hastaneye geri götürdüler. Hastanede tekrardan ölmüş" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Sağlık, Olay, Son Dakika

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