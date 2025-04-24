Cenazeye Giden Ailenin Evi Yandı

Cenazeye giden ailenin evi alevlere teslim oldu

İki katlı ev alev alev yandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Aile üyelerinin bir yakınlarının cenazesi nedeniyle evde bulunmadıkları öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Derbent Mahallesi Hatıra Sokak'taki 2 katlı evde gece saatlerinde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek evi sardı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı, aile üyelerinin bir yakınlarının cenazesi nedeniyle evde bulunmadıkları belirtildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.