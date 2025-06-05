Cenk Yiğiter Saldırısı Hakkında Açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya platformlarında akademisyen Cenk Yiğiter'in silahlı saldırıda yaralanması olayında şüpheliler hakkında işlem yapılmadığına dair haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya platformlarında akademisyen Cenk Yiğiter'in 20 Mayıs'ta silahlı saldırı sonucu yaralanması olayında şüpheliler İ.Ö, M.K., A.K. hakkında işlem yapılmadığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılıktan yapılan açıklama, "Soruşturma konusu olayın gerçekleşmesinin hemen akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca ilgili kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiş, yapılan gözaltı işlemi sonrasında şüpheliler İ.Ö., M.K., A.K. mevcutlu olarak 23 Mayıs 2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza getirilmiş, müsnet suçlardan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Şüpheli İ.Ö., müştekiye karşı işlediği iddia olunan silahla kasten yaralama suçundan tutuklanmış, diğer şüpheliler M.K. ve A.K. hakkında silah ticareti suçundan adli kontrol kararı verilmiştir. Suça sürüklenen çocuk E.Ö. hakkında ise ayrıca soruşturma yapılmaktadır" denildi.

Soruşturmanın tüm yönlerinin titizlikle yürütüldüğü belirtilen açıklamada, olaya ilişkin herhangi bir işlem yapılmadığı yönünde çıkan asılsız haber ve paylaşımlar hakkında ayrıca soruşturma başlatıldığı kaydedildi. - ANKARA