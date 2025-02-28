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Çeşme'de Adli Kolluk Toplantısı

Çeşme\'de Adli Kolluk Toplantısı

Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılı için adli olaylar ve soruşturmaları değerlendirdi.

28.02.2025 22:49
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Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, adli olaylar ve yürütülen soruşturmalarda dikkat edilmesi gereken hususların değerlendirilmesi amacıyla 2025 yılı Adli Kolluk Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Şen başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Cumhuriyet Savcıları, İlçe Emniyet Müdür V. İlker Zeydanlı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yaşar, Sahil Güvenlik Karakol Komutan V. Üsteğmen Uğur Güven, Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amiri Metin Polat, karakol amirleri, karakol komutanları, büro amirleri ve adli kolluk birimlerinde görev yapan personel katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Şen, toplantıda konuşmasına başlarken, asayişin sağlanması, suç ve suçlu ile mücadelede gösterdikleri emek ve fedakarlıktan dolayı bütün adli kolluk personeline teşekkür ettiğini ifade etti.

Kişilerin ve toplumun can ve mal güvenliğini sağlamanın ve haklarını korumanın devletin asli vazifelerinden olduğunu, bunun da etkin bir adalet sistemi ile gerçekleşebileceğini, kolluk kuvvetlerinin de ceza adalet sisteminin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Başsavcı Şen, ilçedeki soruşturma işlemlerinin genel olarak düzenli ve titiz yürütüldüğünü belirtti. Yürütülen etkin soruşturmalar, uygulanan koruma tedbirleri, kolluk personelinin büyük özveri ve fedakar çalışmaları neticesinde 2024 yılının önceki yıllara göre daha güvenli geçtiğini ifade eden Şen, 2025 yılında ise daha iyi sonuçlar alınacağını düşündüğünü söyledi.

Toplantıda ilçede meydana gelen adli olaylar, yürütülen soruşturmalar ve alınan tedbirlerin değerlendirilmesi ile soruşturmalarda dikkat edilmesi gereken diğer hususlara ilişkin konular detaylı şekilde ele alındı. ? - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çeşme'de Adli Kolluk Toplantısı - Son Dakika

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