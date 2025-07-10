Ceylanpınar\'da depo yangını

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Depo olarak kullanılan bir dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar devam ediyor. - ŞANLIURFA