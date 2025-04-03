Ceylanpınar\'da Göçük Altındaki İşçiler Kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçük altında kalan son işçi de kurtarıldı. Hastanede tedavisi devam eden işçilerden 3'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede kanalizasyon çalışması yapan 4 işçi, yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Henüz ismi öğrenilemeyen bir işçi, göçüğün yaşandığı ilk dakikalarda vatandaşların yardımı ile çıkarılırken, 3 işçi için bölgeye giden itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu. İş makineleri yardımıyla devam eden kurtarma çalışmaları çerçevesinde işçilerden Engin Ç. ile Kadir A. baygın halde çıkarıldı. İşçiler, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son işçi de kurtarıldı

Yaklaşık 2 saat süren arama-kurtarma çalışmaları sonucu işçi Halil K. da ekiplerce çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Göçük altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan 4 işçiden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA