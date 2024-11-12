Cezaevi Firarisi Samsun\'da Yakalandı

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Samsun'da hakkında 23 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 23 yıl 19 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve cezaevi firarisi olan O.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.K., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN