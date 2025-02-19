CHP'de Lütfü Savaş İfadesini Veriyor - Son Dakika
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CHP'de Lütfü Savaş İfadesini Veriyor

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'deki 'şaibeli kurultay' soruşturması kapsamında 25 Şubat'ta Ankara Adliyesi'nde ifade verecek. Savaş, seçimde yapılan hata ve irade fesadı iddiaları ile CHP'nin kongresinin iptali için dava açmıştı.

19.02.2025 15:05
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CHP'de "şaibeli kurultay" soruşturması kapsamında Lütfü Savaş 25 Şubat Salı günü Ankara Adliyesine gelerek Cumhuriyet savcısına ifade verecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) geçtiğimiz Aralık ayında ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 38. Olağan Kongresi'nin iptali için dava açmıştı.

Dava dilekçesinde, Savaş, "İrade fesadı halleri kapsamında suç işlenmeseydi, 10 tane oyun mevcut genel başkana değil de diğer adaya verilmiş olması halinde seçimin diğer aday lehine sonuçlanacağı net bir şekilde görülecektir. Eğer irade fesadı kapsamında rüşvet vb. suçlar işlenmemiş olsaydı kaybeden aday çok yüksek bir oy farkıyla söz konusu kurultayı kazanıp genel başkan seçilecekti" ifadeleri yer almıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Savaş'ı 25 Şubat'ta ifadesini almak üzere savcılığa çağırdı. Savaş'ın ifade vermesinin ardından avukatı Onur Yusuf Üregen ile beraber Ankara Adliye önünde basın açıklaması yapacağı bilgisine ulaşıldı.

'Olayın geçmişi'

CHP Disiplin Kurulu, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı geçtiğimiz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullandığı için CHP'den ihraç edilmişti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa CHP'de Lütfü Savaş İfadesini Veriyor - Son Dakika

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