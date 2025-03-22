Saraçhane'deki protestocular İBB binanın cam ve kapılarını kırıp içeri girdi - Son Dakika
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Saraçhane'deki protestocular İBB binanın cam ve kapılarını kırıp içeri girdi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası başlayan protestolarda kalabalık içerisinde taşkınlık çıkararak polise yanıcı ve patlayıcı madde atan bir gruba, polis müdahalede bulundu. Polisin müdahalesinden kaçmaya çalışan grup İBB binasının cam ve kapılarını kırarak içeri girdi.

22.03.2025 08:01  Güncelleme: 08:17
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "Yolsuzluk" ve "Terör" soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 90 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'deki konuşması esnasında kalabalık arasındaki bir grup taşkınlık çıkardı. Polise yanıcı ve patlayıcı madde atan gruptaki şahıslara müdahale edildi.

Saraçhane'deki protestocular İBB binanın cam ve kapılarını kırıp içeri girdi

POLİS GRUBUN TAKSİM'E YÜRÜMESİNE İZİN VERMEDİ

Kalabalıktaki gruptan bazı kişiler, Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümeye başladı. Önlem amacıyla kemerin önünde bekleyen polis ekipleri, göstericilerin Taksim'e doğru ilerlemesine izin vermedi.

Saraçhane'deki protestocular İBB binanın cam ve kapılarını kırıp içeri girdi

İBB BİNASININ CAM VE KAPILARINI KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar İBB'nin Saraçhane binasının önünde bekleyişini sürdüren kalabalık grup ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis, bölgeden ayrılmayarak bekleyişlerini sürdüren grubu, biber gazı ve tazyikli su sıkarak dağıtmaya çalıştı. Müdahaleden kaçmaya çalışan grup, İBB binasına yöneldi. Binanın önündeki güvenlik bariyerlerini aşarak kapıyı zorlayan gruptakiler, açılmaması üzerine kapı ve camları kırarak içeri girdi.

Saraçhane'deki protestocular İBB binanın cam ve kapılarını kırıp içeri girdi

97 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, protestolarda "2911 sayılı Kanuna muhalefet", "Kamu malına zarar verme" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 97 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek! Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak! Bu geceki gösterilerde; '2911 Sayılı Kanuna Muhalefet', 'Kamu Malına Zarar Verme' ve '-Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar." ifadelerini kullandı.

16 POLİS YARALANDI

Bakan Yerlikaya, protestolarda 16 polis memurunun yaralandığını bildirdi. Yerlikaya, "Bu gösterilerde 16 polisimiz yaralanmıştır. Polislerimize acil şifalar diliyorum. Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam etmektedir." dedi.

Saraçhane\'deki protestocular İBB binanın cam ve kapılarını kırıp içeri girdi
Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, Güvenlik, 3-sayfa, Gündem, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Saraçhane'deki protestocular İBB binanın cam ve kapılarını kırıp içeri girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Mehmet Yılmaz:
    içeri girip bunlarmi yonetecek istanbulu yazık ülkemin haline yazık 176 55 Yanıtla
  • recep1960:
    saraya yürümek lazım o sarayda 1 kıyı dahi kalmayincaya kadar direnmek lazım iyice simardilar sessiz kaldıkça istediğini yapacak bu adam o koltuğu alıncaya kadar mucaledeye devam edmek lazım bitti artık sabır kalmadi 36 148 Yanıtla
  • 220198:
    yazik gunah ya hadi sokaga ciktiniz yakip yikmak nedir ya bide ustune iclerinde yabanci servislerin provakatorleride var o kalabalikta biri siksa milleti polise devlete karsi kiskirtmak icin olan canina olcak 147 34 Yanıtla
  • 78908900:
    Siyasiler küser barışırlar bu hep böyle olmuştur ...Olan siyasiler için ksvga eden vatandaşa olur..Hiç kimse yarğılanamaz değildir ve gözaltına alınması ifade vermesi suçlu anlamına gelmez ,suç sabit görülünceye kadar herkes suçsuzdur...Cumhuriyet savcısı elinde sağlam deliller olmadıkca böyle bir soruşturmayı yapmaz . 109 25 Yanıtla
  • Aydin Yildiz:
    Plan tıkır tıkır işliyor. Burada kimseyi korumuyorum bu insanlığın başlangıcından beri böyledir. Baştakiler yer olan millete olur. Yapmayın etmeyin olan yine bizlere olacak. 92 11 Yanıtla
  • ayşe onat:
    belge kaçırmak için ıradadırlar. yoksa neden belediye binasına girsinler ki . planlı bir iş bu sanırım binada herkesi yakacak belgeler orada.... 71 31 Yanıtla
  • 78908900:
    Bu kalabalığın içinde dışarıdan gelen provokatörler ,illegal örgüt ,marjinal yapıların elemanları çokça vardır ...geçmişte gördük .Gezi olaylarında k i "piyanist " Venezuela da ortaya çıkmıştı ve yanlız değildi.. 78 12 Yanıtla
  • Birol Yakak:
    ÜLKEMİN bu vandallardan kurtulması İMKANSIZ. 54 31 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    Allah devletimize zeval vermesin 69 8 Yanıtla
  • Ekber SATIR:
    İlla Bohkunu çıkarmadan bişey yapamıyo kimse zaten 40 5 Yanıtla
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