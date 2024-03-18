CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'para sayma' görüntüleriyle ilgili soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'para sayma' görüntüleriyle ilgili soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, \'para sayma\' görüntüleriyle ilgili soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermeye çağrıldı.

18.03.2024 22:11
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'para sayma' görüntüleriyle ilgili soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı - Son Dakika

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