CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, 'polise mukavemet' ve 'toplantı gösteriyor yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçlarından savcılığa ifade vermeye geldi
İSTANBUL -İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılıkta ifade vermeye geldiği gün polisle yaşanan olaylardan dolayı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 'polise mukavemet' ve 'toplantı gösteriyor yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçlarından savcılığa ifade vermeye geldi.
Son Dakika › 3.Sayfa › CHP İstanbul İl Başkanı İfade Vermeye Gitti - Son Dakika
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