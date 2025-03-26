CHP Olağanüstü Kurultay İptali Talebi Reddedildi - Son Dakika
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CHP Olağanüstü Kurultay İptali Talebi Reddedildi

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali talebini reddetti. Mahkeme, genel kurul iptaline ilişkin ihtiyati tedbir talebinin değerlendirilmeyeceğini açıkladı.

26.03.2025 16:42
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Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegelerinin CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali talebini reddetti.

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin olağanüstü kurultayına ilişkin açılan davada ara kararını verdi. Ara kararda, davacının iptali istenen genel kurulda seçilen mevcut tüzel kişilik yönetiminin görevden uzaklaştırılması yönündeki ihtiyati tedbir talebinin daha önce değerlendirildiği belirtildi. Kararda tüzel kişilik faaliyetlerinin genel kurul iptaline ilişkin davada ihtiyati tedbire konu edilemeyeceği, yalnızca uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceği aktarıldı. Kararda şu ifadeler kullanıldı:

"Davalı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tarafından alınan karar doğrultusunda 6 Nisan 2025'te 'olağanüstü kurultay yapılmasına' ilişkin kararın yürürlüğünün durdurulmasına yönelik ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verildi."

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegelerinin avukatı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay kararının iptali talebiyle Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açmıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa CHP Olağanüstü Kurultay İptali Talebi Reddedildi - Son Dakika

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