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CHP Standındaki Bıçaklı Saldırıya Tepki

CHP Standındaki Bıçaklı Saldırıya Tepki

Trabzon'da CHP standında yaşanan bıçaklı saldırıda bir kişi yaralandı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.04.2025 18:02
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Trabzon Valiliğinden, CHP standında çıkan olayla ilgili yapılan açıklamada, "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için emniyet birimlerimiz ve ilgili makamlar titizlikle çalışmaktadır" denildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde " Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük" sloganıyla düzenlenen imza kampanyası için stant kuruldu. Kahramanmaraş Caddesi'nde kurulan stant, B.G. isimli şahıs tarafından saldırıya uğradı. CHP Gençlik Kolları üyeleri ve şahıs arasında çıkan tartışma bir süre sonra arbedeye dönüştü. B.G., bıçakla F.A. (22) isimli kişiyi bacağından yaraladı. Çıkan arbede vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, yaralanan F.A. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. B.G. isimli şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 14.30 sıralarında ilimiz Ortahisar ilçesi Maraş Caddesi'nde meydana gelen olayla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen bir imza kampanyası sırasında, farklı bir ilden gelmiş ve ilimizde inşaat işçisi olarak çalışan, iki taksirle yaralama ve bir de Cumhurbaşkanına hakaretten üç adet suç kaydı bulunan B.G. isimli şahıs ile etkinlik alanında bulunan kişiler arasında başlayan sözlü tartışma arbedeye dönüşmüş, olay sırasında F.A. isimli stant görevlisi, kesici alet ile dizinin üzerinden yaralanmıştır. Yaralanan gencimizin hayati tehlikesi bulunmamakta olup, gerekli tıbbi müdahale yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen şüpheli B.G, güvenlik güçlerimiz tarafından kullandığı bıçakla birlikte anında gözaltına alınmış ve Başsavcılığa bilgi verilerek konuya ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Emniyet birimlerimiz ve ilgili makamlar titizlikle çalışmaktadır. Trabzon Valiliği olarak, her türlü provokatif eyleme karşı vatandaşlarımızı sağduyuya davet ediyoruz, kentimizde huzur ve güvenliğin korunması adına tüm tedbirler alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa CHP Standındaki Bıçaklı Saldırıya Tepki - Son Dakika

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