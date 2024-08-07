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Çiçekçi cinayeti kamerada

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde cinayetle sonuçlanan silahlı saldırı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Olay Manisa'nın Soma ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çiçekçilik yapan İsmail Yalçın, kapısının önüne araçla yanaşan A.G. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde kanlar içine yere yığılan Yalçın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yalçın kurtarılamayarak hayatını kaybederken saldırıyı gerçekleştiren A.G. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan saldırı sırasında yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.