Cide\'de Otomobil Çarpıştı, Yaralı Yok

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada araçlardaki vatandaşlar yara almadan kurtuldu.

Kaza, Cide ilçesi Kasaba Mahallesi Ali Osman Yılmaz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Medine İ. idaresindeki 34 JC 4852 plakalı Fiat marka otomobil ile Ahmet T. yönetimindeki 06 DG 5604 plakalı Fiat- Tofaş marka otomobil ile çarptı. Kazada otomobillerde maddi hasar oluşurken, araçlardaki vatandaşlar yara almadan kurtuldu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. - KASTAMONU