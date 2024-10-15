Çiftçi Tarla'da El Bombası Buldu - Son Dakika
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Çiftçi Tarla'da El Bombası Buldu

İnegöl ilçesinde çiftçi, tarlayı sürerken el bombası buldu, imha anı kameraya yansıdı.

15.10.2024 21:40
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Tarlayı süren çiftçi patlamamış el bombası buldu: Bombanın imha edilme anı kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlayı süren çiftçi el bombası buldu. Bombanın imha edilme anı amatör kameraya yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çiftlik Mahallesi'ndeki bir tarlada meydana geldi. Çiftçi İsmail Çelebi traktörü ile tarlayı sürmeye başladı. O sırada pulluğa demir takıldı. Traktörden inip toprak üzerindeki cismi gören vatandaş, bomba olduğunu görünce Çiftlik Mahallesi Muhtarı Fatih Gül'e haber verdi. Muhtar da durumu Jandarma Komutanlığında bildirdi. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı bomba imha timi, bombayı imha ettiler. Kurtuluş Savaşı döneminden kalma Yunanlılara ait olduğu tahmin edilen bombanın patlatılma anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çiftçi Tarla'da El Bombası Buldu - Son Dakika

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