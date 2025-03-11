Çığ Altında Kalan Kişi Kurtarıldı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çığ altında kalan bir kişi yakınları tarafından kurtarıldı.

Olay, Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Yoncabayır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyün yüksek kesimlerine gezmeye giden S.T. (52), meydana gelen çığın altında kaldı. Bir süre kendisinden haber alamayan ailesi ve arkadaşları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirerek kaybolan vatandaşı aramaya çıktı. Köyden 4 kilometre uzakta yaşanan çığın altında olan vatandaşı fark eden yakınları, çığ altında kalan şahsı bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hafif yaralanan S.T. Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, olay yerinde inceleme başlatırken, yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi. - ELAZIĞ