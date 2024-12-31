Çığ Altında Kaldı, Kurtarıcılarına Teşekkür Etti

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kepçesiyle çığ altında kalan operatör Şehmus Cin, arkadaşlarına can borçlu olduğunu ve alay komutanın kendisini sırtında taşıdığını belirterek, "Çığ düşünce nerede olduğumu biliyordum. Aracı durdurmadım, sürekli gaz verdim, egzoz gazından rahatsızlandım" dedi.

Dün Beytüşşebap ilçesi Tuzluca köyünde kar yağışı nedeniyle kapanan yolu açmaya çalışan İlçe Özel İdare ekiplerinden Şehmus Cin, kullandığı kepçe ile çığ altında kaldı. 2 saat sonra kurtarılan Cin, hastanedeki tedavisinin ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşarak, Tuzluca köyü yolunu açmaya gittiklerini, 8 kilometre kala çığ düştüğünü söyledi.

Arkadaşlarının arkadan geldiğini belirten Cin, "Aramızda mesafe vardı. Onların sayesinde kurtuldum. Çığ düşünce nerede olduğumu biliyordum. Aracı durdurmadım, sürekli gaza bastım ve egzoz gazından rahatsızlandım. Kar altında biriken egzoz dumanı kar içinden çıktı. Çıkınca klimayı açtım. Aracımda bir not defteri vardı her şeyi yazmaya çalışırken telefonumun çektiğinin farkına vardım. Önce özel idare arkadaşlarımı aradım. Daha sonra bana yakın olan askeri birliği aradım. Arkadaşlarım o sırada beni aramaya çalışıyordu" dedi.

Çığ altında yanındaki elektrik direğinde yazılı rakamı ekiplere bildirerek bulunduğu yerin belirlendiğini ifade eden Cin, "Bana öyle ulaştılar. Alay komutanımız aradı. Jandarma, 112 ve özel idare arkadaşlarım canla başla çalıştılar. Alay komutanımız, tabur komutanlarımız, ilçe jandarma ve daire arkadaşlarım oraya geldi. Daire arkadaşım beni kurtardı. Kendi imkanlarıyla karı kazıp çıkardı. Alay komutanımız beni arabasına bindirdi sırtına aldı ve devlet hastanesine kadar getirdi. İlk müdahale orada yapıldı daha sonra hastanede yaptılar. Bugün taburcu oldum. Daire arkadaşlarıma can borçluyum. Valimiz, kaymakamımız ve komutanlarımız yakından ilgilendi. Herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" diye konuştu. - ŞIRNAK