Çıldır\'da Ev Yangını: Ekipler Söndürdü

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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Çıldır ilçesine bağlı Aşağıcanbaz köyünde T.B'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yanan ev kullanılamaz hale geldi. AFAD ekipleri hasar tespit çalışması yaptı.

Evde maddi hasara yol açan yangınla ilgili ekipler inceleme başlattı. - ARDAHAN