Çin'de yılın ilk çeyreğinde meydana gelen sel, kuraklık ve deprem gibi doğal afetler 3,28 milyar dolar ekonomik kayba neden oldu.
Çin'de meydana gelen doğal afetler can kayıplarına neden olurken, ülke ekonomisini de zarara uğrattı. Yılın ilk çeyreğinde meydana gelen sel, kuraklık ve deprem gibi doğal afetler ülke ekonomisinde 3,28 milyar dolar kayba neden oldu. Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda, ekonomik kayba Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Ocak ayında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem ile Yunnan eyaletindeki heyelan ve Sarı Nehir'deki sel felaketinin yol açtığı hasar gerekçe gösterildi. Afetlerde 79 kişinin öldüğü, 110 bin kişinin yer değiştirme veya yeniden yerleştirmeye ihtiyaç duyduğu aktarıldı. Afetlerden 26 bölgenin ve 10,4 milyon kişinin etkilendiği belirtildi. Raporda, 424 bin hektarlık alanın kuraklıktan etkilendiği, ülkenin kuzeybatısında kum fırtınaları, güneyinde ise orman yangınlarının görüldüğü aktarıldı.
Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından ocak ayında yayımlanan geçtiğimiz yıla ait raporda ise doğal afetlerin 47,7 milyar dolar doğrudan ekonomik kayba yol açtığı, 691 kişinin de hayatını kaybettiği belirtilmişti. Bakanlık madencilik gibi sektörlerde güvenlik eksiklikleri dahil olmak üzere afet ve kazalar sırasında müdahale sürelerini engelleyen sorunlarla mücadele etmek için 3 yıllık bir plan açıklamıştı. - PEKİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Çin'de Doğal Afetler 3,28 Milyar Dolar Ekonomik Kayba Yol Açtı - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ali Sezai Efendi İlkokulu bahçesinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Cengiz K, silahla Mehmet Y. ile Özkan Özal'a ateş etti. Olayda Özkan Özal hayatını kaybederken, yaralanan Mehmet Y. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bursa'da bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada seken kurşun bir müşteriye isabet etti. Kavgaya karışan kişilerden biri bıçakla yaralanırken, diğer kişi ise gözaltına alındı. Yaralananların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 otomobil karıştı ve 4 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 otomobil birbirine çarptı ve 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılara hızlı bir şekilde müdahale edildi ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada, bir kişi bıçakla yaralanırken, diğer tarafın ateşlediği kurşun ise yemek yiyen bir müşteriye isabet etti. Olaya müdahale eden gece bekçileri tarafları etkisiz hale getirdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Şüpheli gözaltına alındı.
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Konya'da aralarında husumet bulunan kişiler arasında çıkan sokak kavgasında tüfek, bıçak ve biber gazı kullanıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açarak kaçan 3 şüpheli kısa sürede yakalandı. Kavgada yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin evinin çatısında ise olayda kullanılan suç aletleri bulundu. Soruşturma devam ediyor.
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