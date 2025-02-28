Çin'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
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Çin'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Çin, 28,1 ton uyuşturucuya el koyarken, 7 kişi uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle gözaltına alındı.

28.02.2025 11:47
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Çin, uyuşturucu kaçakçılığından 7 kişinin gözaltına alındığını, 28,1 ton uyuşturucuya ise el konulduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu kaçakçılığındaki artış nedeniyle Meksika, Kanada ve Çin'e yönelik gümrük vergilerinin 4 Mart'ta yürürlüğe gireceğini duyurdu. Meksika, Trump'ın açıklamasının ardından aralarında uyuşturucu baronlarının da bulunduğu 29 kişiyi ABD'ye iade ederken, Çin de uyuşturucu operasyonu düzenledi. Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 7 büyük uyuşturucu kaçakçısının gözaltına alındığı, 28,1 ton uyuşturucuya el konulduğu belirtildi. Bakanlık ayrıca iç kontrol listesine uyuşturucu imalatında kullanılan 7 yeni kimyasal madde, ihracat kontrol listesine ise 24 kimyasal madde eklendiğini açıkladı.

"Uyuşturucular Çin'de üretiliyor"

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, "Uyuşturucular hala Meksika ve Kanada'dan ülkemize çok yüksek ve kabul edilemez seviyelerde girmeye devam ediyor. Bu uyuşturucuların büyük bir bölümü Çin'de üretiliyor ve Çin tarafından tedarik ediliyor. Bu tehlikeli ve son derece bağımlılık yapan zehirlerin satılması nedeniyle geçen yıl 100 binden fazla kişi öldü" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu nedeniyle ölenlerin ailelerinin büyük bir üzüntü yaşadığını belirten Trump, "Bu belanın ABD'ye zarar vermeye devam etmesine izin veremeyiz. Bu nedenle durdurulana veya ciddi şekilde sınırlanana kadar, 4 Mart'ta yürürlüğe girmesi planlanan vergiler planlandığı gibi yürürlüğe girecek. Çin'e de o tarihte ek yüzde 10 vergi uygulanacak. 2 Nisan'daki karşılıklı vergiler yürürlükte kalacak" dedi. - PEKİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çin'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika

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