Cinayet Davasında Gergin Anlar

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Öldürdüğü kişilerin ailesine "sabır" diledi, mahkeme salonu karıştı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, evlenmek istediği kadının ailesiyle yaşadığı sorunlar sebebiyle kahvehanede çıkan tartışmada amca ile yeğen cinayetiyle yargılanan sanık, duruşmada öldürdüğü kişilerin ailesinden özür dileyerek, "Allah onlara bitmeyen sabır versin" dedi. Bunun üzerine ailelerin yakınları sanığa tepki gösterdi. Sanık ise "Ben de çok üzüldüm" diyerek karşılık verdi.

Olay, 13 Nisan 2024 tarihinde Devrekani ilçesi Kurt Şeyh Mahallesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat K. ile Muzaffer Üstüner ve yeğeni Adem Üstüner arasında evlilik meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çevredekilerin müdahalesiyle ayrılan taraflar, bir süre sonra yeniden karşı karşıya geldi. Murat K., kıraathaneye dönerek tabancayla ateş etti. Olayda ağır yaralanan Muzaffer Üstüner ve Adem Üstüner, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerine teslim olan Murat K. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından dava açıldı.

"Bize, 'siz karışmayın' dedi"

Duruşmada tanık olarak konuşan Y.T., "Olay yanımızda oldu. Bize, 'Siz karışmayın' dedi. Ayrı masalarda oturuyorduk ama aynı kahvehane içerisindeydik. 5-6 el ateş etmiş olabilir. Ateş etmeden önce maktulün sanığa yönelik bir eylemi olup olmadığını görmedim. 'Karışmayın' deyince biz, masanın başında ayakta durduk. Olay öncesinde tartışma olmuş fakat benim haberim yoktu. Ayağa kalktığımızda ateş ediyordu. Ateş ederken 'Siz karışmayın' deyip ateş etmeye devam etti" dedi.

"Ben kimseyi ne rahatsız ettim ne de taciz ettim"

Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık Murat K., "Kahvehanede bulunduğumuz yerde kapı yoktu. Ben kimseye 'Karışmayın' demedim. Elinde oyun kağıtları vardı. Maktul masayı itti, sonra masanın kenarına yöneldi. Ben de bir el silahı ateşledim. Baktım maktul hala üzerime geliyor, bir daha ateş ettim. O sırada düştü. Ben kimseyi kasten öldürmedim. Maktul kahvehanenin içerisinde düşünce eliyle silahtan tuttu. Maktul düşünce ben de onunla birlikte düştüm. Üzerime düştü. Ben isteyerek, bilerek öldürmedim. O sırada da silah patladı. Üzerim kan içerisindeydi. Adem de bana küfür edince kendimi kaybettim, bunalım geçirdim. Ne olduğunu, nereye gittiğimi anlayamadım. İlaçlarımı kullanmayınca kendimi kaybediyorum. Ben kimseyi ne rahatsız ettim ne de taciz ettim. Ben Allah'ın emriyle talepte bulundum, evlenmek istedim. Bir kere evlenmek istedim, başka bir şey istemedim. Başka da kapılarına hiç gitmedim" diye konuştu.

"Allah onlara bitmeyen sabır versin"

Daha önce hiç hakim karşısına çıkmadığını belirten Murat K., "Ben daha önce hiç hakim karşısına çıkmadım. Orman köyünde yaşıyorum, şimdiye kadar hiç cezam yok. Sizden, jüri üyelerinden, hepinizden özür diliyorum. Ölenlere Allah gani gani rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Ailelerinden de özür diliyorum. Allah onlara bitmeyen sabır versin" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine duruşmada bulunan maktulün yakınları sanık Murat K.'ya tepki gösterdi. Salonda bulunanların araya girmesiyle maktulün yakınları sakinleştirilirken, sanık Murat K., "Ben de çok üzüldüm. Üzülmeden olmuyor. Ben durup dururken niye gidip adam öldüreyim" şeklinde cevap verdi.

Sakine Ü. ve Sabire B., sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Maktul Muzaffer ve Adem Üstüner'in avukatı ise, "Cezai ehliyetiyle ilgili bir rapor yok. Gelen belgeler neticesinde, üzerine atılan suçun mahiyeti ve delillerin durumu nedeniyle tutukluluğunun devamına ve raporun reddine karar verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında sanık Murat K.'nın Adem Üstüner'i haksız tahrik altında öldürmekten, Muzaffer Üstüner'i ise haksız tahrik olmadan "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaanın ardından avukatlar süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Murat K.'nın tutukluluğunun devamına karar verirken duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.