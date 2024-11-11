Cinnet Geçiren Lise Öğrencisi Annesini Öldürdü

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde cinnet geçirerek annesini öldüren ve aynı aileden dört kişiyi bıçakla yaralayan lise öğrencisi 17 yaşındaki genç adliyeye sevk edildi.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir apartmanda yaşanmıştı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen A.Ç., mutfaktan aldığı bıçakla uyuyan annesi Nilay Ç.'yi öldürdü. Ardından babası Murat Ç.'yi, alt kattaki amcası Gürcan Ç., yengesi Fatma Ç. ve dedesi Celil Ç.'yi de bıçakla yaraladı.

Olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ettikten sonra ambulanslarla hastanelere sevk etti. Anne Nilay Ç. yaşamını yitirirken, diğer yaralılar tedavi altına alındı. Lise son sınıf öğrencisi A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.

Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki çalışmalarının ardından anne Nilay Ç.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ