Cinsel İçerikli Parti Davasında Beraat - Son Dakika
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Cinsel İçerikli Parti Davasında Beraat

Cinsel İçerikli Parti Davasında Beraat

İstanbul'da cinsel içerikli parti düzenleyen sanıklar, suçlamalardan beraat etti.

21.04.2025 12:43
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İSTANBUL'da internette cinsel içerikli videolar paylaşıp, Kadıköy'de bir adreste yılbaşı öncesi sapkın parti düzenleme hazırlığı yapan Tolga T. ve Laden S. 'Hayasızca hareketlerde bulunma, şiddet kullanarak hayvanlarla, ölmüş insan bedeniyle ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak' suçundan 11 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Kadıköy'de bir internet sitesi üzerinden cinsel içerikli videolar paylaşıldığını, cinsel içerikli partiler düzenleneceği ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 28 Aralık 2024 tarihinde operasyon düzenledi. 'Kinky turkey' olarak adlandırılan etkinlikte, BDSM ve cinsel fanteziler içeren faaliyetlerin gerçekleştirileceği, etkinliklerin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulduğu, adres bilgisi paylaşılmamakla birlikte, etkinliğin konumunun yalnızca bilet satın alan ve rezervasyonu onaylanan katılımcılara verileceği ifade edildi. Etkinliği düzenleyen Tolga T. ve Laden S'nin daha önce Beyoğlu'nda aynı etkinliği düzenledikleri belirlendiği ve haklarında işlem yapıldığı öğrenildi. Düzenlenen partiye, 23 kişinin katıldığı da iddianamede yer aldı. İddianamede ayrıca çeşitli BDSM ekipmanları, 1 adet titreşimli elektronik tasma, 2 adet bel ve sırt korsesi, 2 adet eldiven, 2 adet tasma zincir, 2 adet bel kemeri, 5 adet bağlama halatı, 1 adet boyunduruk, 2 adet bağlama zinciri, 1 adet oyun çarkı, 4 adet maske, 2 adet fantezi vücut aksesuarı ve cinsel içerikli materyallere el konulduğu yer aldı.72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Tolga T. ve Laden S. katıldı. Sanıkların avukatları da salonda hazır bulundu.

'SADECE YILBAŞI ORGANİZASYONU YAPTIM'

Tutuksuz sanık Tolga T. savunmasında, " 'Kinky turkey' sayfası bana aittir. Paylaşımlar bana aittir. Tutanakta bana göstermiş olduğunuz paylaşımlar bu hesaptan yapılıp bana aittir. Sanık Laden S.'nin bu hesapla bir ilgisi yoktur. Parti organizasyonu ben yaptım. Partide alenen cinsel ilişki yaşanmadı. Ben sadece yılbaşı partisi organizasyon yaptım. Sosyalleşmek ve yemek yeme üzerine bir partiydi. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

'CİNSEL İÇERİKLİ PAYLAŞIMIMIZ OLMADI'

Tutuksuz sanık Laden S. ise savunmasında, "Cinsel ilişkiye dair bir paylaşımımız yok. Partide de öyle bir durum olmadı. 'Kinky turkey' hesabı bana ait değildir. Bu hesaptaki içerikleri ben paylaşmıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Partiyi ben organize etmedim. Partide cinsel ilişkide yaşanmadı. Blursuz görüntülerde de anlaşılacaktır" dedi.

'BERAATİNİ TALEP EDERİZ'

Sanık Laden S.'nin avukatı ise, "Soruşturma aşamasında yapılan arama işlemleri hukuka aykırıdır. Bu işlemler neticesinde ele geçirilenler de hukuka aykırıdır. Gerek müvekkilimin gerekse misafirlerinin özel hayatlarına ölçüsüz müdahalede bulunulmuştur. Müvekkil hiçbir hukuka aykırı eylemde bulunmamıştır" dedi. Sanık Tolga T.'nin avukatı ise, "Yapılan arama hukuka aykırıdır. Müvekkilimin özel hayatına müdahale edilmiştir. Müvekkil 'Kinky turkey' adlı sosyal medya hesabını kullandığını belirtmiştir. Bu hesaptan paylaşılan paylaşımlar ise müstehcenlik içermemektedir. Tamamen tanıtıma yöneliktir. Bu paylaşımların müstehcen olduğu kabul edilirse televizyonda yayınlanan klipler de müstehcenlik içermektedir. Müvekkilin tüm suçlardan beraatini talep ederiz" dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cinsel İçerikli Parti Davasında Beraat - Son Dakika

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