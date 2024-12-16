Cinsel İstismardan 16 Yıl Hapis - Son Dakika
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Cinsel İstismardan 16 Yıl Hapis

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Kastamonu'da 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismar eden sanık, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

16.12.2024 18:18
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'Cinsel istismar' suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı, duruşma salonunda tutuklandı

KASTAMONU - Kastamonu'da 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile açılan davada 16 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık, duruşma salonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kararın açıklanmasıyla birlikte sanık ve mağdurun yakınları, birbirleriyle kavga etti.

Olay, geçtiğimiz yıl Kastamonu'da il merkezinde meydana geldi. İddialara göre, A.U., aile yakınlarının kız çocuğu olan 16 yaşındaki D.G.'yi okula bırakmaya başladı. Bir süre sonra D.G., ailesine A.U.'nin kendisine birkaç kez cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Bunun üzerine D.G.'nin ailesi, A.U.'dan şikayetçi oldu. Ailenin şikayeti üzerine A.U., Gözaltına alınarak tutuklandı. 1 ay cezaevinde kalan A.U., daha sonra tahliye edildi. A.U. hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Davanın karar duruşması görüldü. Tutuksuz yargılanan A.U., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, kendisine iftira atıldığını söyledi. A.U., "Mütalaaya katılmıyorum. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Çirkin bir iftira atılıyor. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık A.U.'yu 16 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, duruşma salonunda tutuklanmasına karar verdi. Kararla birlikte sanık A.U., polis ekiplerince cezaevine teslim edilmek üzere gözaltına alındı. Duruşmanın ardından sanık ve mağdurun aileleri, duruşma salonu önünde ve adliye bahçesinde birbirleriyle kavga etti. Kavgayı, polis ayırdı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Kavga, Suç, Son Dakika

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