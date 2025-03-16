Yabancı uyruklu çoban ahırda ölü bulundu

SİVAS - Sivas'ta yabancı uyruklu bir çoban ahırda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Danışmentgazi Gazi Mahallesi. Hızmalı Caddesi üzerinde bulunan ahırlar bölgesinde meydana geldi. Komşuları, öğle saatlerine kadar göremedikleri yabancı uyruklu çoban İkramjan Hojambardiyev'i aramak için sorumlu olduğu ahıra girdiler. Hojambardiyev'i hareketsiz yerde yattığını gördüler. Durumu 112'ye bildirdiler. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Hojambardiyev'in öldüğünü tespit etti. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Olay yeri İnceleme ekipleri ahırda çalışma yaptı. Yabancı uyruklu çobanın vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanılmadı. Hojambardiyev'in inek sağarken kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülüyor. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hojambardiyev'in cesedi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.