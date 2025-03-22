Çocukları Koruma Çalışmaları

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 'Çocuklar Güvende Programı' çerçevesinde, Babaeski Polis Merkezi Amirliği, Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik sokak taraması gerçekleştirildi.

Ekipler, kentin farklı noktalarında yürüttükleri bu çalışmalarla, çocukların karşı karşıya kaldığı riskleri belirlemeyi, ihtiyaçlarını tespit etmeyi ve uygun sosyal hizmetlere yönlendirmeyi hedefliyor. Özellikle eğitim çağındaki çocukların sokakta çalıştırılmasının önlenmesi ve ailelerin bilinçlendirilmesi amacıyla hem saha taramaları hem de bilgilendirme faaliyetleri yürütülüyor.

Düzenli olarak gerçekleştirilen bu çalışmalar, çocukların sosyal hayata kazandırılmasını ve daha güvenli bir çevrede büyümelerini sağlamayı amaçlıyor. - KIRKLARELİ