Çöken Balkon, Baba ve Oğluna Mezar Oldu

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Hasarlı evin çöken balkonu baba ve oğluna mezar oldu

HATAY - Hatay'da ağır hasarlı 2 katlı evlerinden kapı, pencere gibi malzemelere söken baba ve oğul çöken balkonun altında kalarak can verdi.

Olay, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde yaşandı. Asrın felaketinde ağır hasar alan 2 katlı müstakil evlerinden kapı ve pencere gibi eşyaları sökmek isteyen 67 yaşındaki İlyas Çardak ve 37 yaşındaki oğlu Umut Hüseyin Çardak, balkonun çökmesiyle enkazın altında kaldı. Şahıslar, Dörtyol itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye götürüldükleri esnada ambulansta can verdiler. Jandarma ekipleri de bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldılar.

"Balkon demiri sökerken balkon çöküyor ve iki kardeşimiz hayatını kaybediyor"

Mahalle sakini 54 yaşındaki Nurdoğan Bayan, "olay şöyle arkadaşlarla oturuyorduk. bir haber geldi. Arkadaş kuzuculu mahallesinde ağır hasarlı binanın yıkılmadan önce; evin içinde evin etrafındaki demir hurdalarını ve evin eşyalarını almak suretiyle balkon demiri sökerken balkon çöküyor ve iki kardeşimiz hayatını kaybediyor. Kendi evlerindeki balkon demirini sökerken balkon çöküyor. Olay yerinde iki kardeşimiz biri 65 yaşlarında, diğeri de 35 yaşlarında oğlu vefat ediyor" İfadelerini kullandı.