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Çöp ve moloz dökülen sahada yangın çıktı

DENİZLİ - Denizli'de vatandaşların çöp ve moloz döktüğü alanda yangın çıktı. Yangına bir yandan itfaiye ekipleri müdahale ederken, diğer yandan iş makineleri ile kum dökerek söndürülmeye çalışılıyor.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; vatandaşların çöp ve moloz döküm sahası olarak kullandığı bölgede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri ve iş makineleri müdahale etti. İş makinelerinin kum dökerek, itfaiye ekiplerinin de su ile müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın nedeniyle büyük ölçekte oluşan duman kentte pek çok noktadan görüldüğü dikkat çekti. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. Yangın dron ile havadan görüntülendi.