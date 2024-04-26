Çöpte parçalanmış ayı cesedi bulundu - Son Dakika
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Çöpte parçalanmış ayı cesedi bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde temizlik görevlileri çöp konteynerlerinde parçalanmış bir ayı cesedi buldu. Polis ekipleri, ayıya ait et parçalarını atan şahsı tespit etmek için çalışma başlattı.

26.04.2024 18:51  Güncelleme: 18:52
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Çöpte parçalanmış ayı cesedi bulundu

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çöp konteynerlerinin içinde parçalanmış ayı cesedi bulundu.

Orhangazi'de temizlik görevlileri Muradiye Mahallesi Endüstri Meslek Lisesi caddesi üzerinde bir çöp konteynırını boşaltmak için gittiklerinde karşılaştıkları manzara ile şoka uğradı. Çöp konteynerlerinin içinde et parçası gören temizlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri et parçalarının ayı olduğunu belirledi. Ayıya ait et parçalarını atan şahsı tespit etmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri bölgeye yakın bir yerde oturan E.K.'nın evinin bahçesinde ayıya ait kafa parçası buldu. E.K isimli şahsa ait bahçede bulunan kafa parçası ve çöp konteynerlerini içinde bulunana et parçası Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gömülmek üzere götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

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