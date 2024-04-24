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Çorlu'da 1 kilo eroin ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince Hıdırağa Mahallesi'nde bir ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalarda; 1 kilo 60 gram eroin, bin 568 uyuşturucu hap, ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 400 lira ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.