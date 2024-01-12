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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 120 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 120 litre sahte alkol ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada, Çorlu Yenice Mahallesi'nde bir şahsın ikametinde yapılan aramada 120 litre sahte alkol olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde 120 litre sahte alkol ele geçirildi
12.01.2024 - 12:39,  Güncelleme: 12:47
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 120 litre sahte alkol olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca sahte içkiye yönelik çalışmalar sürüyor. Jandarma çalışmasında Çorlu Yenice Mahallesi'nde A.V. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 120 litre alkol olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirdi.

İfadesi alınmak üzere konuyla ilgili şüpheli, gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Jandarma, Tekirdağ, Çorlu, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 120 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 120 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
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