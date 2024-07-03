Çorlu'da Anız Yangınında Bin 300 Dönüm Alan Küle Döndü - Son Dakika
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Çorlu'da Anız Yangınında Bin 300 Dönüm Alan Küle Döndü

Çorlu\'da Anız Yangınında Bin 300 Dönüm Alan Küle Döndü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık bin 300 dönüm alan küle döndü. Yenice Mahallesi Karatepe mevkisindeki biçilmiş buğday anızında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek ekili araziye sıçradı. İtfaiye, TOMA, traktör ve iş makineleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası yaklaşık 150 dönüm ekili buğday arazisi de zarar gördü. Yangın ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.

03.07.2024 09:25
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık bin 300 dönüm alan küle döndü.

Henüz bilinmeyen bir sebeple Yenice Mahallesi Karatepe mevkisindeki (Deregündüzlü yolu üzeri) biçilmiş buğday anızında yangın çıktı. Yangın rüzgarında da etkisiyle büyüyerek ekili araziye de sıçradı. Karatepe çevresini saran yangına itfaiye, TOMA, traktör ve iş makineleri tarafından müdahale edildi.

Yangın ağaçlık alanlara da sıçrarken, anız tarlalarının yanı sıra ekili buğday arazisi de zarar gördü. Yangın saatler sonra ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yenice Mahallesi Muhtarı Ruşit Öztürk, "Yaklaşık bin 300 dönüm tarım arazisi yangın nedeniyle zarar gördü. Bunun yaklaşık 150 dönümünün de ekili buğday arazisi olarak tahmin ediyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Anız Yangınında Bin 300 Dönüm Alan Küle Döndü - Son Dakika

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