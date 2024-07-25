Çorlu'da çiftlik yangınında 500 dekar tarım arazisi zarar gördü

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çiftlikte başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazisine sıçrarken yangında çiftlik ve 500 dekar alan yandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir çiftlikte başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazisine sıçradı. Çiftlik alev alev yanarken İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve iş makineleri yangını söndürmeye çalıştı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında çiftlik ve yaklaşık 500 dekar tarım arazisi zarar gördü. - TEKİRDAĞ