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Çorlu'da mahsur kalan yaralı martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Çorlu'da mahsur kalan yaralı martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Tekirdağ Çorlu'da Reşadiye Mahallesi'nde iki apartmanın istinat duvarı arasında mahsur kalan yaralı martı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sağ salim kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yarım saat süren müdahalenin ardından martıyı kurtardı. Martı, Çorlu Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Çorlu\'da mahsur kalan yaralı martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı
30.12.2023 - 12:22,
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Tekirdağ Çorlu'da iki apartmanın istinat duvarı arasında mahsur kalan yaralı martı, itfaiye ekiplerince sağ salim kurtarıldı.

Reşadiye Mahallesi Mandıracı 3. Sokak'ta iki apartmanın istinat duvarı arasında mahsur kalan martı sesine vatandaş kayıtsız kalmadı. Yaralı martının mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ekip talep etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından, ölümle burun buruna kalan hayvan sağ salim kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin kafese koyduğu martı, Çorlu Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine teslim edildi. Tedavi altına alınan martının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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