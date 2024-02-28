Çorlu'da Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Çorlu'da Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı

Çorlu\'da Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili konuşan bir sürücü, diğer aracın süratli ve kontrolsüz bir şekilde kayarak kendi aracına çarptığını belirtti.

28.02.2024 23:24  Güncelleme: 23:26
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Salih Omurtak Caddesi üzeri Ergene yolu üzerinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden M.F.Ö. idaresindeki 34 DIK 186 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen N.Ö. yönetimindeki 41 AJY 444 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kazayla ilgili konuşan otomobil sürücüsü N.Ö., "Ben yolumda giderken diğer araç süratli ve kontrolsüz gelişi vardı ve kayarak benim araca çarptı" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu'da Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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