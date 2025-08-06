Çorlu\'da Saman Yüklü Tır Yangını

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde saman yüklü tır alev topuna döndü. Tırın küle döndüğü, yaklaşık bin dönüm anızın da yandığı olayda, tır şoförü de yaralandı. Yaralı sürücü, "Benim ciğerim yandı, ayağım yansa ne olacak? Beni burada bırakın" diyerek gözyaşı döktü.

Yenice Mahallesi kırsalı Kuştepe mevkisinde tarlada bağlanmış saman balyaları tıra yüklendi. Yüklemenin tamamlandığı sırada tırın altındaki samanlar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası tır alev topuna döndü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Geniş bir alana yayılan yangın bin dönüm anızı küle çevirdi. Yüzlerce saman balyası küle dönerken, ağaçlık alanlar da zarar gördü. Yangın ekiplerin saatler süren müdahalesi sonrası söndürüldü.

Şanlıurfa'dan Çorlu'ya saman balyası almaya geldiği öğrenilen tır sahibi Ömer A., yangına müdahale etmek isterken yaralandı. Yaralı tır şoförü, yangın sonucu hurdaya dönen aracına gözyaşı döktü. Ömer A., "Benim ciğerim yandı, ayağım yansa ne olacak? Beni burada bırakın" diyerek ağladı.

Ayaklarında 1. derece yanıklar oluşan Ömer A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ