Çorlu'da şüpheli araçta 275 bin adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Çorlu'da şüpheli araçta 275 bin adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi

Çorlu\'da şüpheli araçta 275 bin adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan aramada, içi tütün ile doldurulmuş 275 bin adet makaron bulundu. Olayda 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

29.04.2024 09:46
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şüpheli bir araçta yapılan aramada 275 bin adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda Çorlu ilçesinde 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 275 bin adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayda 2 şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan yasal işleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Makaron, Çorlu, Güvenlik, Kaçakçılık, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da şüpheli araçta 275 bin adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu'da şüpheli araçta 275 bin adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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