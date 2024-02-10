Çorum Alaca'da Bin 700 Metre Kaçak Ağ Yakalandı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da Bin 700 Metre Kaçak Ağ Yakalandı

Çorum Alaca\'da Bin 700 Metre Kaçak Ağ Yakalandı

Çorum'un Alaca ilçesinde, Koçhisar baraj gölünde sahibi belli olmayan ağlar tespit edildi. Jandarma, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, bin 500 metre balık ve 200 metre kerevit ağı ele geçirildi. Canlı balık ve kerevitler tekrar baraj gölüne bırakılırken, ağlar imha edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

10.02.2024 16:24
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Çorum'un Alaca ilçesinde bin 700 metre kaçak ağ yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Koçhisar baraj gölünde sahibi belli olmayan ağlar gören vatandaşlar 112 Acil Durum Müdürlüğü'nü arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme bin 500 metre balık, 200 metre ise kerevit ağı ele geçirildi. Ağlarda bulunan canlı baılk ve kerevitler ekipler tarafından tekrar baraj gölüne bırakılırken, ele geçirilen ağlar ise imha edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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